Конец июля в Свердловской области будет теплым и сухим

В выходные будет тепло. Фото: Павел Ворожцов

Синоптики дали прогноз погоды на последние дни июля. Жителям Среднего Урала пообещали еще три летних дня.

По данным Уральского гидрометцентра, 29 и 31 июля столбики термометров покажут +22...+27 °С. При этом в пятницу ожидается преимущественно сухая погода, а в воскресенье пройдут дожди, возможны грозы. 30 июля будет +24...+29 °С, преимущественно без осадков. В Екатеринбурге в эти дни воздух будет прогреваться до +25...+27 °С.

Добавим, 28–29 июля местами в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).