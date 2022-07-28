Правительство РФ выделит свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Михаил Мишустин напомнил, что кабмин софинансирует расходы субъектов на выполнение социальных обязательств перед россиянами. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел 28 июля очередное заседание Правительства. В частности, председатель кабмина заявил, что на поддержку неработающих пенсионеров будет выделено 10 млрд рублей.

В начале заседания Михаил Мишустин напомнил, что кабмин софинансирует расходы субъектов на выполнение социальных обязательств перед россиянами.

"Мы сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсии гражданам, чей доход меньше прожиточного минимума. С 1 июня по поручению главы государства он был увеличен на 10%", — передает слова премьер-министра пресс-служба Правительства.

Он добавил, что в связи с этим экономическая нагрузка на российские субъекты заметно выросла. Средства федеральной казны позволят компенсировать расходы, связанные с повышением прожиточного минимума, и выплатить надбавки более чем 1 млн пенсионеров.