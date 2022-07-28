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28 июля 2022, 17:38

Смог накроет Свердловскую область до конца месяца

смог

Предупреждение продлится с 20:00 28 июля до 20:00 31 июля. Фото: Галина Соловьева

Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продержатся в регионе до конца месяца.

По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, на всей территории Среднего Урала "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе". Предупреждение продлится с 20:00 28 июля до 20:00 31 июля.

Ранее "Областная газета" писала о прогнозе погоды на конец недели. Ближайшие три дня будет тепло и сухо. 29 июля местами в Свердловской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).

Областная газета Свердловской области

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