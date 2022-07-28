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Общество
28 июля 2022, 18:34

Свердловский айтишник придумал систему распознавания препятствий на ж/д путях

  Юлия Пастух
Железная дорога, поезда

Решение разработано на базе технологий искусственного интеллекта. Фото: Алексей Кунилов

Программист из Свердловской области Денис Протасов разработал систему распознавания препятствий на железнодорожных путях. Его проект победил во Всероссийском чемпионате по искусственному интеллекту.

В ходе соревнований сильнейшие разработчики по машинному обучению за месяц создали рабочие решения на базе искусственного интеллекта и разделили призовой фонд в 3 миллиона рублей. Денис Протасов вошел в топ-15 участников в кейсе от дочернего института РЖД.

Для решения задачи требовалось создать алгоритм, который сможет распознать колею и подвижной состав. Технологии машинного зрения позволят исключить некоторые опасные технологические операции, повысят безопасность пассажиров и сотрудников железной дороги. Интеллектуальная система распознавания сможет предупредить машиниста о препятствиях на путях, передает департамент информполитики Свердловской области.

"Это мой первый опыт участия в подобных конкурсах. В дальнейшем планирую участвовать еще", — сказал программист.

В мероприятии приняли участие 1 551 человек, они решали на выбор одну или несколько из трех сложных задач в течение месяца.

Первый Всероссийский чемпионат привлек участников из 75 субъектов РФ, в топ-5 регионов по количеству конкурсантов вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области.

Организатором конкурса выступило Минэкономразвития РФ, оператором — АНО "Россия — страна возможностей". 

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Областная газета Свердловской области

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