Остановкам объявили войну

Закаленное стекло в четыре-пять раз прочнее, чем обычное, но от сильного целенаправленного удара тоже ломается, разбиваясь на мелкие осколки с тупыми краями. Фото: Пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Обновленные остановочные комплексы Екатеринбурга стали настоящим раздражителем для вандалов. Только за последние полгода в городе было «изувечено» более ста остановок. Найти и привлечь к ответственности хулиганов удается пока лишь в единичных случаях

С 2019 года в областном центре кардинально обновляют остановочные комплексы: «переодевают» в антивандальное стекло, оснащают прочными информационными панелями, системами видеонаблюдения. По замыслу авторов проекта, новые комплексы, сменившие остановки, отделанные перфорированным железом, не отличавшиеся особым изяществом и не спасавшие от непогоды, должны были улучшить визуальный облик города.

– Стекло обеспечивает легкость и прозрачность конструкции, – объясняет дизайнер Дмитрий Фогель. – Через прозрачные стены комфортно следить за транспортом, сквозь крышу в дневное время поступает рассеянный солнечный свет. В обустройстве остановок используется закаленное стекло или многослойный «триплекс». Это простой в обслуживании и вместе с тем достаточно прочный материал. Закаленное стекло при повреждении разбивается на округлые осколки, безопасные для человека. Триплекс же после удара просто остается на пленке. Его прочность зависит от количества слоев, но в любом случае надо очень постараться, чтобы разбить его.

Бьют во всех районах

Вандалы, похоже, восприняли такой апгрейд как вызов. Остановки бьют, разрисовывают граффити, заклеивают рекламными объявлениями. По данным администрации Екатеринбурга, за полгода испорчено уже минимум 100 остановочных комплексов. Больше всего – в Железнодорожном районе: там пострадало 34 остановки, причем все – с антивандальными стеклами.

В начале июля были разбиты боковые стекла на остановочном павильоне «Дом кино» на улице Малышева. Поврежденные панели убрали уже на следующий день, но новые еще не вставили. На их месте зияют пустые рамы. Без боковых стекол остался и комплекс на конечной трамвайной станции «Шарташ».

– Стеклопакеты вывалились из рам, как тряпочки, и несколько недель пролежали на земле, прежде чем коммунальщики заметили и вывезли их, – рассказывает жительница дома на Блюхера, 97 Анна Стаценко. – Сейчас остановка, как и раньше, открыта всем ветрам и дождям.

Коммунальные службы приводить остановки в порядок просто не успевают. Плюс замена поврежденных стекол влетает в копеечку. Как сообщили «ОГ» в администрации Чкаловского района, стоимость одной стекольной секции составляет приблизительно 15 тысяч рублей. Замена стекол на всей остановке – около 75 тысяч рублей.

В Орджоникидзевском районе пробовали ставить вместо стекла поликарбонатные панели, но их ломают с таким же энтузиазмом. Разница лишь в стоимости замены: один лист поликарбоната стоит около 6,5 тысячи рублей, ремонт всей остановки обходится примерно в 20 тысяч рублей.

Без наказания

Денежные взыскания (за вандализм предусмотрены штрафы до 40 тысяч рублей или в размере трехмесячной зарплаты) или реальные аресты могли бы «отрезвить» хулиганов, но чаще всего вандализм остается безнаказанным. Громят остановки обычно под покровом ночи в безлюдных местах – а круглосуточную охрану и видеонаблюдение на каждой не установишь. В Орджоникидзевском районе за полгода привлекли к ответственности только одного нарушителя, в некоторых районах найти хулиганов вообще не удалось.

В городской администрации ссылаются на нехватку ресурсов и полномочий, в полиции – на пассивную гражданскую позицию и отсутствие культуры.

– Оперативность в реагировании на такие преступления во многом зависит от того, как быстро поступит сообщение о таких действиях, и насколько подробной будет информация о нарушителе. Поэтому прошу всех жителей проявлять гражданскую позицию и сообщать о подобных случаях, – говорит пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Большим подспорьем могли бы стать записи с камер видеонаблюдения. Органы местной власти должны позаботиться о том, чтобы камеры были установлены на всех подобных объектах в рамках системы «Безопасный город».

Остановочный комплекс «Шарташ» на улице Блюхера обновили в прошлом году. Практически сразу его разрисовали, а в начале июля выбили боковые стекла. Фото: Ольга Белоусова

Ловля на камеры

Успешный опыт борьбы с вандалами есть у новых городских территорий – Академического района, микрорайонов Солнечный и Светлый.

В Академическом установлено свыше 5,5 тысячи камер видеонаблюдения. В том числе – купольные камеры на крышах домов, обзор которых захватывает и остановки общественного транспорта. Если в случае инцидента в службу безопасности района обращаются сотрудники правоохранительных органов, операторы системы видеонаблюдения могут оперативно отсмотреть камеры и передать всю необходимую информацию полиции. Помимо этого, каждый квартал круглосуточно патрулируют группы быстрого реагирования – всего их в Академе шесть.

– Если группа замечает подозрительных молодых людей, или сигнал поступает от жителей – она оперативно прибывает на место и пресекает случаи вандализма, – рассказывает ОГ» пресс-секретарь УК «Академический» Анастасия Ярчук. – Кроме того, по камерам удается отследить маршрут хулиганов. Если это подростки – с родителями проводится профилактическая беседа, называется сумма ущерба и решается вопрос о восстановлении. Если совершеннолетние – информация передается правоохранительным органам. Два месяца назад задержали вандалов, которые рисовали граффити. УК «Академический» подала заявление в отдел полиции №4. Было возбуждено административное дело. Авторов «настенной живописи» привлекли к ответственности и обязали выплатить штраф. История была предана огласке, после этого случаев вандализма на районе стало меньше.

Еще одна действенная мера, по словам Анастасии Ярчук, – профилактика вандализма среди несовершеннолетних. УК «Академический» тесно сотрудничает со школами района, информируя учащихся, какие наказания предусмотрены за подобные хулиганские действия.

Паблик – страшная сила

По мнению общественников, в других районах города нет четкого алгоритма взаимодействия между управляющими компаниями и полицией, который позволил бы так же эффективно бороться с вандалами таким же образом. Но по крайней мере частично опыт Академического можно использовать за его пределами прямо сейчас.

– Нужно чтобы нарушитель понимал, что его могут поймать, так как за порядком следят. И если он бьет стекло на остановочном комплексе, то на следующий день его будет искать полиция, а жители увидят в СМИ или соцсетях запись его хулиганских действий, зафиксированную камерой наблюдения, – комментирует руководитель объединения групп «Интересный Екатеринбург» Иван Колотовкин. – Такая схема, например, используется в пабликах Кургана, встречается она и в Екатеринбурге. Недавно была история, когда парень разбил стекло у входной двери. Запись попала в городские паблики. В итоге молодой человек сам обратился в УК, чтобы покрыть расходы на восстановление общедомового имущества.

Назад в прошлое В Серове за полтора года разбили около десятка стеклянных остановочных комплексов. Самую популярную у вандалов остановку «Детский сад «Жемчужинка» портили уже семь раз. Последний раз это произошло в конце июня, в тот же день лишилась стекол остановка «Победы». Полиция уже нашла виновных – ими оказались двое подростков 2009 и 2006 года рождения. Ущерб бюджету будут возмещать родители: 17 219 рублей за каждое разбитое стекло, задумались о возвращении к старому доброму металлу. Глава муниципалитета Василий Сизиков принял решение при замене остановок, особенно в отдаленных территориях, сразу ставить комплексы с металлическими стенами. – Когда я впервые приехал в город, громоздкие металлические остановки прошлого столетия – это первое, что хотелось поменять, – признался он «ОГ». – Но печальная практика наводит на мысль, что именно такой тип нам и подходит. Тратить раз за разом бюджетные средства на замену стекол, мне кажется, неоправданно и нерационально. В центральной части города оставим новые комплексы, установив на них камеры видеонаблюдения.

Быстрое реагирование Фото: Скриншот видеозаписи УК «Академический» В Академическом в объектив камеры попали молодые люди, которые разрисовывали фасады рекламой сайтов, предположительно продающих наркотики. Оператор системы видеонаблюдения отследил маршрут «трафаретчиков» и передал группе быстрого реагирования, которая задержала художников (этот момент запечатлен на скриншоте) и вызвала полицию. Теперь нарушителям предстоит выплатить штраф.