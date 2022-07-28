Депутатский зачет

На весенней сессии депутаты рассмотрели 100 законопроектов. Фото: Павел Ворожцов

На вчерашней пресс-конференции представители Законодательного собрания Свердловской области рассказали о ключевых законах, принятых на завершившейся на днях весенней сессии. Депутаты предусмотрели многомиллиардные меры социальной поддержки для детей-сирот, учителей и врачей, а также ввели новое почетное звание – Заслуженный учитель Свердловской области.

97 из 100 рассмотренных депутатами законопроектов стали законами. Значительная их часть посвящена социальной поддержке свердловчан. Это, в частности, касается детей-сирот, за которыми закрепили права на полное государственное обеспечение, и граждан, участвующих в специальной военной операции. Материальную поддержку получили и прибывшие на Урал дети, вынужденно покинувшие территорию Донбасса. Благодаря принятому в июле закону, в регионе введено региональное почетное звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Педагоги, которым оно будет присвоено, единовременно получат 30 тысяч рублей, кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере тысячи рублей. На завершающей стадии – разработка еще одного почетного звания для тех, кто внес значительный вклад в экономику региона. Рабочее название законопроекта – «Трудовая доблесть Урала».

– За семь месяцев депутаты рассмотрели больше 900 обращений граждан. Если раньше на первом месте были вопросы по жилью, коммунальному хозяйству, здравоохранению и образованию, то сегодня на первый план вышли вопросы государства и политики. С принятием новых законов стало чище в наших городах, меняется инфраструктура, решаются многие проблемные вопросы, но многое еще предстоит сделать, чтобы у наших граждан даже повода не было писать обращения, – отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Пример эффективного решения проблемных вопросов привел председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо. В 2022 году на газификацию населенных пунктов региона выделено 437 миллионов рублей. В планах к началу 2023 года подключить к газовым сетям 34 тысячи домохозяйств. Депутаты предусмотрели возможность подключения к газовым сетям домов учителей и врачей, работающих в сельской местности. Из областного бюджета компенсируют льготникам 90 процентов затрат на газификацию. По словам Валентина Лаппо, чтобы выполнить задание в срок, необходимы совместные действия органов местного самоуправления, газовиков и профильных министерств.

Обратила внимание Людмила Бабушкина и на положительные изменения в бюджетном процессе. По итогам шести месяцев депутаты скорректировали региональный бюджет текущего года, включив в его доходную часть полученные сверх плана 22,5 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на повышение размера пособий социально незащищенным категориям граждан, строительство квартир для детей-сирот, развитие спортивной инфраструктуры.

С января по июль свердловские законодатели рассмотрели 455 федеральных законопроектов. По десяти из них, как рассказала Людмила Бабушкина, они внесли свои предложения, которые в итоге были учтены Государственной думой. Большинство предложений было учтено при принятии закона «Об общих принципах организации публичной власти».

На завершающем весеннюю сессию заседании депутаты регионального собрания приняли закон, который должен дополнительно мотивировать инвесторов к приходу на Средний Урал. Для участников специальных инвестиционных контрактов установили пониженную ставку налога на прибыль – 13,5 процента. Для региональных инвестиционных проектов с объемом капитальных вложений не менее 300 миллиардов рублей предусмотрена возможность применения еще более низкой налоговой ставки. По словам Людмилы Бабушкиной, новые налоговые условия позволят привлечь в регион инвестиции для реализации крупных проектов, сравнимых по своим масштабам, например, со строительством Екатеринбургской кольцевой автодороги.

СПРАВКА С января по июль 2022 года рассмотрено 100 законопроектов В том числе руководством области инициировано: 11 губернатором;

56 Законодательным Собранием;

26 органами исполнительной власти.