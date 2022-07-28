Глава Среднего Урала проверил, как выполняются поручения по благоустройству парка имени Маяковского

За последние 5 лет в регионе было благоустроено порядка 350 общественных пространств. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области вместе с мэром Екатеринбурга посетил ЦПКиО им. Маяковского, чтобы проверить, как выполняются поручения по благоустройству парка. Глава региона уделил особое внимание ходу реконструкции летней эстрады.

С нынешнего года в Свердловской области участвовать в программе по формированию комфортной городской среды могут не только крупные города, но и сельские территории. В течение 2022 года средства на благоустройство получат восемь сел и поселков.

"Поразительно, насколько изменился парк всего за два года. Появился новый фудкорт, новые аттракционы, поменяли колесо обозрения, развивается инфраструктура. Изменения касаются и поведения отдыхающих: парк заполнен людьми и в будни, люди стали гулять по лесу, проводить здесь больше времени. Мне бы хотелось, чтобы подобные преобразования, подобные парки были не только в Екатеринбурге, но и во всех без исключения городах нашей области, в селах, в деревнях", — заявил губернатор.

В региональном департаменте информполитики отметили, что за последние 5 лет в регионе было благоустроено порядка 350 общественных пространств, среди которых набережные, скверы, парки и площади. На данным момент в регионе благоустраивают 44 объекта.

Отметим, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Свердловской области 159,6 млн рублей на реализацию проектов-победителей конкурса "Формирование комфортной городской среды". В список вошли восемь территорий.