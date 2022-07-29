На Уктусе полыхали два двухквартирных частных дома. Фото

Причины пожара устанавливаются. Фото: ИА "Ночные новости"

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Благодатской произошел пожар. На площади 250 "квадратов" горели два двухквартирных частных дома и надворные постройки.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 02:02. К месту на семи спецмашинах выезжали 27 огнеборцев. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, тушение осложнялось плотной застройкой.

Фото: ИА "Ночные новости"

Из горящего здания спасатели эвакуировали четыре газовых баллона.

Фото: ИА "Ночные новости"

В 02:57 огонь был локализован, а в 03:14 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:55. Причины пожара устанавливаются.