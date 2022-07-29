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29 июля 2022, 10:03

В Екатеринбурге сотрудница детсада, обвиняемая в хищении 57,2 млн рублей, предстанет перед судом

суд

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей частного детсада в Екатеринбурге. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая с февраля 2016 года по декабрь 2020 года незаконно получила субсидии на возмещение затрат из областного бюджета. Будучи заведующей сперва в одном частном садике, потом в другом, женщина ежегодно предоставляла в министерство образования и молодежной политики региона недостоверные сведения о численности обучающихся в образовательных организациях. Также указывала ложные данные в отчетах о расходовании денежных средств.

К примеру, обвиняемая предоставила сведения о 264 воспитанниках детского сада за период 2016 года при фактическом его посещении 29 детьми. В целом, за указанный период времени обвиняемая получила из бюджета Среднего Урала в виде субсидий свыше 66,5 млн рублей, из которых мошенническим способом — свыше 57,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Областная газета Свердловской области

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