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29 июля 2022, 12:51

В Алапаевске священнослужитель поставил личный рекорд — поднял гирю 5 555

священнослужитель поднял гирю 5 555

В итоге отец поднял 55 тонн 550 кг. Фото: предоставлено отцом Серафимом

Священнослужитель из Алапаевска выполнил упражнение — рывок гири весом 5 555 раз. О личном рекорде, который может появиться в международной книге InterRecord, "Облгазете" рассказал сам отец Серафим (Шанин А. А.).

По словам нашего собеседника, вчера он совершил два богослужения — трехчасовое утром и двухчасовое вечером. А в 19:20 принялся за рекорд. 10-килограммовую гирю отец Серафим поднимал до 01:00 ночи, сделав 5 перерывов. Все это происходило на базе центра гиревого спорта в Алапаевске.

"Силы, честно говоря, закончились уже после 3 000. К концу очень устал, но надо было доделывать. Меня поддерживали друзья — нашатырку давали и воды попить", — сказал священнослужитель.

По его словам, видеозапись остановилась на 5 000 рывках — "видеокамера не рассчитана на такие долгие записи". Но материалы все равно будут направлены в международную книгу рекордов InterRecord. "Думаю, что рекорд там зафиксируют", — отметил он.

Известно, что отец Серафим занимается спортом с 6 лет, а последнее время увлекся гиревым спортом. Помимо личных тренировок, проводит уроки для детей и подростков.

"Нужно быть для них лидером, примером, чтобы уважение было. Для детей и верующих нужно показать, что сила духа на первом месте стоит и многое решает", — отмечает он.

Кстати, подобный рекорд уже устанавливал девятикратный чемпион мира по гире, семикратный рекордсмен Книги Гиннеса Сергей Рачинский.

Областная газета Свердловской области

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