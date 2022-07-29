Темы дня

Общество
29 июля 2022, 13:16

Новым начальником свердловского ФСБ назначен силовик из Тюмени

губернатор и начальник ФСБ

Им стал генерал-майор Игорь Николаев. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Замруководителя Федеральной службы безопасности — начальник управления кадров ФСБ России генерал-лейтенант Александр Котов представил главе Среднего Урала нового начальника управления ФСБ по Свердловской области. Им стал генерал-майор Игорь Николаев.

Губернатор поздравил нового главу регионального ФСБ с назначением и поблагодарил за эффективную работу бывшего начальника ведомства Алексея Зиновьева. Он возглавлял управление ФСБ по Свердловской области с 2019 года, напомнили в региональном департаменте информполитики.

Игорь Николаев с 2020 года возглавлял управление Федеральной службы безопасности по Тюменской области. Ему на смену пришел генерал-майор Владимир Овчинников.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.07.2022, 16:37 / Общество
Свердловчанку осудили на 3 года за ложное сообщение о минировании кафе
29.07.2022, 15:47 / Общество
Хакеры Lurk пытаются обжаловать приговор в Свердловском облсуде
29.07.2022, 15:26 / Спорт
Карты болельщика оформили уже 11,4 тысячи свердловчан
29.07.2022, 15:14 / Общество
В Кольцово задержали контрабандистку с 10 золотыми черепашками
29.07.2022, 14:35 / Общество
В Свердловской области установили стандарт стоимости услуг ЖКХ на 2022 год