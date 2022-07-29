Новым начальником свердловского ФСБ назначен силовик из Тюмени

Им стал генерал-майор Игорь Николаев. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Замруководителя Федеральной службы безопасности — начальник управления кадров ФСБ России генерал-лейтенант Александр Котов представил главе Среднего Урала нового начальника управления ФСБ по Свердловской области. Им стал генерал-майор Игорь Николаев.

Губернатор поздравил нового главу регионального ФСБ с назначением и поблагодарил за эффективную работу бывшего начальника ведомства Алексея Зиновьева. Он возглавлял управление ФСБ по Свердловской области с 2019 года, напомнили в региональном департаменте информполитики.

Игорь Николаев с 2020 года возглавлял управление Федеральной службы безопасности по Тюменской области. Ему на смену пришел генерал-майор Владимир Овчинников.