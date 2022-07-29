В Кольцово задержали контрабандистку с 10 золотыми черепашками

Женщина хотела провезти 10 золотых черепашек с драгоценными камнями. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники пресекли незаконный ввоз ювелирных украшений из драгоценных металлов и камней общим весом 44 грамма.

Чтобы избежать декларации, пассажирка из Стамбула спрятала их от таможенников под одеждой и проследовала в "зеленый" коридор.

"Сканер показал, что в области таза у женщины находится скрываемый объект. Но при этом она продолжала настаивать, что ничего тайно не перевозит. Тем не менее, под одеждой пассажирки оказался пакетик с ювелирными изделиями – десятью золотыми черепашками, инкрустированными драгоценными или полудрагоценными камнями", – прокомментировал начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков.

Изделия отправлены на товароведческую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля), наказание по которой предусматривает крупный штраф и/или конфискацию товаров, передает пресс-служба Уральского таможенного управления.