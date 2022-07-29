Свердловчанку осудили на 3 года за ложное сообщение о минировании кафе

Полицейские выезжали и проверяли помещения кафе. Фото: Владимир Мартьянов

Жительницу Тавды осудили за заведомо ложное сообщение о минировании кафе. Женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 12 июля обвиняемая в нетрезвом виде пришла в кафе. Поскольку оно закрывалось, сотрудница заведения попросила женщину выйти на улицу. Однако сердловчанку это не устроило, она начала спорить.

"Поняв, что вечеринка все-таки не состоится, подозреваемая в отместку позвонила по единому номеру экстренных служб 112 и сообщила о том, что помещение кафе заминировано. Выйдя на улицу, гражданка отправилась искать такси. Но, через некоторое время, вновь вернулась в точку общепита и опять позвонила по номеру 112, сказав, что пошутила. Впрочем, сотрудники территориального ОВД такого юмора не оценили и к тому времени уже успели провести детальный осмотр помещения и территории. Нетрезвую женщину доставили в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства", — отметил полковник Горелых.

По данному факту следственным подразделением МО МВД России "Тавдинский" было возбуждено и расследовано уголовное дело. По итогам разбирательства материалы направили с обвинительным заключением в суд, который назначил злоумышленнице наказание.