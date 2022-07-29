DHL Express прекращает доставки по России

Документы и грузы, принятые для транспортировки по России до 31 августа, будут доставлены получателям. Фото: Галина Соловьева

Международная компания DHL Express заявила о прекращении экспресс-доставок грузов и документов внутри России. Это произойдет с 1 сентября.

"В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО "ДХЛ Интернешнл", было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года", — говорится в сообщении компании.

Документы и грузы, принятые для транспортировки по РФ до 31 августа, будут доставлены получателям. После 1 сентября россияне смогут отправить посылки через АО "ДХЛ Интернешнл" только за границу.