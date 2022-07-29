Вячеслав Володин считает продажу детских фотообоев, где Крым изображен частью Украины, пропагандой НАТО

Глава нижней палаты парламента поручил проверить информацию о наличии таких фотообоев. Фото: пресс-служба Госдумы

Москвичи обратились к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с жалобой насчет детских фотообоев, найденных в одном из строительных магазинов — на них изображена карта мира, где Крым является частью Украины. Глава нижней палаты парламента поручил проверить информацию.

В жалобе к Вячеславу Володину также было сказано, что на обоях не указаны независимые ДНР, ЛНР, Южная Осетия и Абхазия.

В свою очередь председатель Госдумы поручил комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы, чтобы они проверили магазины на наличие описываемых товаров и приняли необходимые меры.

"Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться", — передает слова Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты парламента.