Губернатор Свердловской области повысил зарплаты огнеборцам Уральской авиабазы

Речь идет о специалистах, принимающих участие в тушении лесных пожаров: летчиках-наблюдателях, парашютистах-десантниках и работниках наземной службы. Фото: Галина Соловьева

Из бюджета Свердловской области выделено 65 млн рублей на увеличение зарплаты сотрудников Уральской базы авиалесоохраны. Соответствующее постановление подписал глава Среднего Урала.

Речь идет о специалистах, принимающих участие в тушении лесных пожаров: летчиках-наблюдателях, парашютистах-десантниках и работниках наземной службы.

"Как бы мы ни боролись с природными пожарами, в теплое время года они неизбежны. С начала года сотрудники авиалесоохраны ликвидировали уже более 300 очагов в нашем регионе. Более 80% возгораний удается обнаружить и потушить в первые сутки. Это нечеловечески сложная работа", — сказал губернатор.

Наблюдение за лесами осуществляется с помощью 90 камер "Лесохранитель", которые находятся на вышках сотовой связи. "Мертвые зоны" — участки, которые не попадают в объективы видеокамер — обследуются авиацией. Также специалисты изучают данные космического мониторинга и реагируют при появлении "термоточки" на карте. Наземные группы объезжают лес на автомобилях и квадроциклах.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в арсенале авиабазы находится почти 3 000 единиц спецтехники. В течение последних трех лет парк лесопожарной техники удалось обновить на 96%.