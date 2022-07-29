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29 июля 2022, 20:16

Губернатор Свердловской области повысил зарплаты огнеборцам Уральской авиабазы

тушение пожара

Речь идет о специалистах, принимающих участие в тушении лесных пожаров: летчиках-наблюдателях, парашютистах-десантниках и работниках наземной службы. Фото: Галина Соловьева

Из бюджета Свердловской области выделено 65 млн рублей на увеличение зарплаты сотрудников Уральской базы авиалесоохраны. Соответствующее постановление подписал глава Среднего Урала.

Речь идет о специалистах, принимающих участие в тушении лесных пожаров: летчиках-наблюдателях, парашютистах-десантниках и работниках наземной службы.

"Как бы мы ни боролись с природными пожарами, в теплое время года они неизбежны. С начала года сотрудники авиалесоохраны ликвидировали уже более 300 очагов в нашем регионе. Более 80% возгораний удается обнаружить и потушить в первые сутки. Это нечеловечески сложная работа", — сказал губернатор.  

Наблюдение за лесами осуществляется с помощью 90 камер "Лесохранитель", которые находятся на вышках сотовой связи. "Мертвые зоны" — участки, которые не попадают в объективы видеокамер — обследуются авиацией. Также специалисты изучают данные космического мониторинга и реагируют при появлении "термоточки" на карте. Наземные группы объезжают лес на автомобилях и квадроциклах. 

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что в арсенале авиабазы находится почти 3 000 единиц спецтехники. В течение последних трех лет парк лесопожарной техники удалось обновить на 96%.

Областная газета Свердловской области

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