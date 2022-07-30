Госдума РФ осенью рассмотрит законопроект о 13-й пенсии

Дополнительная пенсия будет выплачиваться ежегодно в декабре. Фото: Алексей Кунилов

Лидер фракции "Справедливой России — За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что нижняя палата парламента рассмотрит осенью законопроект о выплате 13-й пенсии. Также документом будет в два раза увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для граждан от 70 лет.

Дополнительная выплата будет начисляться ежегодно в декабре. Авторы законодательной инициативы ставят перед собой цель повысить качество жизни пенсионеров.

"Установление дополнительной страховой пенсии по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны", — сообщает газета "Известия".

Сергей Миронов подчеркнул, что пенсионеры до сих пор остаются одним из самых социально незащищенных слоев населения. Документ позволит не только улучшить жизнь пожилых людей, но и простимулирует покупательский спрос для экономики страны в условиях сокращения импорта товаров и услуг.

По подсчетам, на реализацию законопроекта потребуется более 650 млрд рублей.