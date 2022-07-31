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31 июля 2022, 09:37

Владислав Пинаев: тагильчане первыми в СССР начали праздновать День города

300-летие Нижнего Тагила

В этом году Нижний Тагил отметит свой 300-летний юбилей с размахом. Фото: Павел Ворожцов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что тагильчане первыми в СССР начали праздновать День города.

"Заложили традицию для всей страны. Первое празднование Дня города в Нижнем Тагиле прошло 22 августа 1976 года под девизом "Расти, хорошей, наш город рабочий", — написал он в соцсетях.

Он также приложил решение об учреждении праздника. Отмечать День города было предложено в третье воскресенье августа в связи с тем, что 20 августа 1919 года по решению Екатеринбургского военно-революционного комитета Нижнетагильский поселок получил статус города.

Фото: опубликовано на странице "ВКонтакте" Владислава Пинаева

Как уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета, 24 ноября 2005 года решением Нижнетагильской гордумы утвержден новый Устав города (официально он вступил в силу с 16 декабря 2005 года). В соответствии с ним День города перенесли на второе воскресенье августа.

Напомним, в этом году Нижний Тагил отметит свой 300-летний юбилей с размахом. Праздновать там будут целых три дня. С полной программой можно ознакомиться тут.

Областная газета Свердловской области

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