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Общество
31 июля 2022, 10:51

На Среднем Урале начнут обучать авиакоординаторов для поиска людей

лес

После обучения координировать авиацию нужно будет и в других регионах России, где потребуется такая помощь. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области отряд "Лиза Алерт" планирует повысить эффективность поиска пропавших людей. Осенью в регионе стартует обучение авиакоординаторов.

"Мы развиваем направление авиакоординаторов. Это работа с авиацией, которая позволяет найти "потеряшку" гораздо быстрее, чем просто работать ногами. В регионе таких специалистов пока нет", — рассказал ТАСС координатор и основатель отряда "Лиза Алерт" Свердловской области, инструктор школы поисковиков Станислав Казаков.

Он отметил, что работа по координации авиации помогает сделать поиски в лесах на 30% эффективнее. Особенно, если параллельно на земле работает поисковый отряд, которому удалось связаться с потерявшимся.

Курс по обучению начнется в сентябре-октябре. Пройти его может любой желающий. Подробности появятся в группе в соцсетях.

Областная газета Свердловской области

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