На 300-летие Нижнего Тагила ждут Владимира Мединского

Ответа на приглашение пока не последовало. Фото: Павел Ворожцов

Помощника президента России Владимира Мединского пригласили на юбилей Нижнего Тагила. Администрация муниципалитета выслала политическому деятелю официальное приглашение.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе мэрии города. Предполагается, что Владимир Мединский примет участие в торжественном открытии стелы "Город трудовой доблести" на Привокзальной площади. Мероприятие запланировано на 14 августа.

Напомним, глава государства Владимир Путин присвоил почетное звание Нижнему Тагилу в июле 2020 года.

В этом году Нижний Тагил отметит свой 300-летний юбилей с размахом. Праздновать там будут целых три дня. С полной программой можно ознакомиться тут.

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