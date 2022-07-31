Увеличение пенсий и новые правила рекламы детского питания: какие законы вступают в силу в августе

Фото: Владимир Мартьянов/Павел Ворожцов

Публикуем список законов, которые вступают в силу в августе. Нововведения затронут в том числе пенсии, рекламу детского питания и доступ к налоговой информации.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, с 1 августа встать на налоговый учет для самозанятых станет проще — заявку в ФНС можно подать онлайн через Госуслуги. Такую возможность предоставят и гражданам ЕАЭС, ЛНР и ДНР.

С 1 августа также:

ФНС сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике, если он дал согласие. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны;

работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году. Кроме того, вырастет фиксированная выплата к пенсии для тех, кому в этом месяце исполнилось 80 лет.

С 25 августа вносят поправки в закон "Об оружии". В том числе уточняются условия, которым должно соответствовать лицо для получения права приобретать охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом. Запрещается коллекционировать ружья, если нет прав на их покупку.

С 27 августа — реклама заменителей женского молока и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение первого года его жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания.

С 30 августа — вступает в силу закон о хранении обязательного экземпляра печатного издания. Функции Информационного телеграфного агентства страны переданы Российской государственной библиотеке.