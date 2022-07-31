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31 июля 2022, 13:38

Президент РФ подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ

Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим Военно-Морским Флотом Николаем Евменовым

Перед началом основной части главного военно-морского парада президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и приветствовал их экипажи. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Соответствующие указы были подписаны сегодня, 31 июля.

Церемония прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед главным военно-морским парадом. В нем, кстати, принимают участие более 40 кораблей, подводных лодок и катеров, 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. В 22:00 в городе прогремит артиллерийский салют.

Как говорится на сайте Кремля, оба документа вступают в силу со дня их подписания. Подробнее с Морской доктриной РФ можно ознакомиться тут, а Корабельным уставом Военно-Морского Флота — здесь.

Областная газета Свердловской области

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