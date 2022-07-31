Президент РФ подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ

Перед началом основной части главного военно-морского парада президент обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и приветствовал их экипажи. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Соответствующие указы были подписаны сегодня, 31 июля.

Церемония прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед главным военно-морским парадом. В нем, кстати, принимают участие более 40 кораблей, подводных лодок и катеров, 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. В 22:00 в городе прогремит артиллерийский салют.

Как говорится на сайте Кремля, оба документа вступают в силу со дня их подписания. Подробнее с Морской доктриной РФ можно ознакомиться тут, а Корабельным уставом Военно-Морского Флота — здесь.