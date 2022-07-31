Михаил Мишустин назначил врио главы ПФР

Премьер-министр РФ подписал распоряжение о назначении. Фото: пресс-служба Кремля

Временно исполняющим обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) стал Сергей Чирков. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В свою очередь Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства, говорится на сайте кабмина. Напомним, этот пост он занимал с февраля прошлого года.

Отмечается, что Сергей Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР. В фонд он пришел в 2001 году. В разные годы был главным специалистом отдела по оценке пенсионных прав, начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, зампредседателя правления ПФР.

Ранее "Областная газета" писала, что президент России Владимир Путин подписал закон об объединении с 1 января 2023 года фондов пенсионного и социального страхования. Средства, которые освободятся в результате слияния, пойдут на повышение пенсий.