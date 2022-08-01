В центре Екатеринбурга в ходе рейда изъяли аттракционы и закрыли кафе

По итогам мероприятия полицейскими составлено 24 административных протокола. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские Екатеринбурга провели рейд в центре города. Правоохранители прошлись по проспекту Ленина, улицам Вайнера, Малышева и 8 Марта.

В ходе мероприятия выявлены пункты незаконной торговли. В том числе с Вайнера были изъяты передвижной киоск с переводными тату, аттракцион "турник", боксерская груша "силомер" и другие.

Также выявлено два заведения, в которых реализовывали алкоголь с нарушениями. В одном из баров известной сети были обнаружены пятилитровые канистры и бутылки со спиртосодержащей жидкостью без документов. Ее изъяли и направили на экспертизу.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Кроме того, в заведении на 8 Марта без соответствующей лицензии продавали крепкий алкоголь, а также напитки без спецмаркировки. Алкоголь был изъят и направлен на экспертизу. Работа заведения приостановлена. По всем фактам проводятся проверки.

По итогам рейда полицейскими составлено 24 административных протокола. Профилактические мероприятия будут продолжены, отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее городская полиция составила 11 протоколов за незаконную продажу на Плотинке.