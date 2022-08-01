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Общество
1 августа 2022, 11:04

В Екатеринбурге на месяц закрыли парковку напротив мэрии

  Валерия Белякова
парковка на площади 1905 года

Полностью открыть для автомобилистов парковку планируют 3 сентября. Фото: Галина Соловьева

Причиной закрытия автомобильной стоянки на площади 1905 года стал IV Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест". В этом году он посвящен "зеленым историям нашего города".

Сегодня на парковке начнется монтаж конструкций, с помощью которых будут сооружены ландшафтные сады. Работы продлятся до 11 августа. Сам фестиваль откроется 12 августа, сообщила корреспонденту "Областной газеты" организатор мероприятия Юлия Сорокина.  

"Будет устроено 8 районов нашего города, они будут представлять зеленые истории. Зеленая история Екатеринбурга начинается с центра и расходится во все районы, делая город экологичным", — рассказала она о концепции. 

20 августа фестиваль ландшафтного дизайна станет одной из площадок для проведения мероприятий, связанных с днем города. В этом году столице Урала исполняется 299 лет. На следующий день "Атмофест" ждет церемония закрытия, после этого начнется демонтаж садов. Полностью открыть для автомобилистов парковку планируют 3 сентября.

Ранее "Областная газета" писала, что сады, представленные на фестивале в 2022 году, будут переданы школам и больницам Екатеринбурга. 

Областная газета Свердловской области

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