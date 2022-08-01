Свердловчане перестают отдыхать «дикарями»

Фото: Галина Соловьева

МТС Банк изучил траты жителей Свердловской области на путешествия в первой половине лета 2022 года. Анализрасходов с карт МТС Банка показал, что количество покупок в турагентствах выросло на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Туристический сезон 2022 года стал сложным для россиян не только в выборе направлений из-за закрытия авиасообщения с европейскими странами, но и из-за проблем с оплатой с карт платежных систем Visa и Mastercard, а также недоступности ряда иностранных сервисов путешествий. Трудности при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц привели к росту обращений в туристические агентства Свердловской области, в которых количество транзакций в первой половине лета 2022 года увеличилось на 48%, а средний чек – на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По данным Big Data МТС, больше всего россиян едет отдыхать в Турцию: количество российских туристов в этой стране выросло в четыре раза в первой половине лета 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В списке самых популярных направлений — Беларусь, Казахстан, Абхазия, Армения, Грузия, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты. Также в июне 2022 года удвоился турпоток в Казахстан.

Аналитики МТС Банка отмечают, что в 2022 году свердловчане хотят получать больше впечатлений от своих путешествий. Об этом говорит практически двухкратный рост покупок билетов на различные туристические достопримечательности и представления: музеи, ботанические сады, ремесленнические шоу, винодельни и т.д.

Самолет – хорошо, а поезд - лучше

Ограничения на авиасообщение с европейскими странами и с городами юга России не сказались на количестве покупок авиабилетов, а вот средний чек в июне-июле 2022 года вырос на 22%. Свердловчане продолжают летать, выбирая новые направления для отдыха или через третьи страны.

Закрытие аэропортов юга России привело к росту покупок железнодорожных билетов – на 58%, а средний чек на них увеличился на 15%.

Отдых на даче – наше все

Часть свердловчан отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит первый летний месяц на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в первой половине 2022 года на 90%. Средний чек остался на уровне прошлого года.

Продажи билетов на пригородные и междугородние автобусы выросли на 9%, средние чеки – на 14%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Свердловской области, а также на основе обезличенной аналитики Big Data МТС. Учитывались платежные операции в июне и первой половине июля 2021-2022 годов по соответствующим МСС-кодам.