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Общество
1 августа 2022, 11:59

Уральские ученые создали новый компонент для лечения поражения легких

исследования

Результаты исследования позволят получить новые безопасные лекарственные средства для борьбы с вирусными заболеваниями. Фото: пресс-служба УрФУ

Разработка может стать основой для новых лекарственных средств от тяжелых форм гриппа и COVID-19. При этом в отличие от аналогов, созданный компонент не угнетает иммунитет.

Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета. Там также отметили, что терапевтический эффект подтвержден специалистами Волгоградского государственного медуниверситета. Они наблюдали за подопытными животными и проводили исследования их легких. Мышам вводили новые соединения и специальный токсин, вызывающий воспалительные процессы, как при тяжелом поражении легких. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmaceuticals.

В дальнейшем ученые планируют перейти к созданию лекарственного средства с заявкой на предклинические испытания в Минздрав России.

"В целом направление наших исследований имеет более фундаментальный характер, но на основании этого знания мы можем создавать прикладной продукт. Благодаря нашим изначально фундаментальным исследованиям ряд лекарственных средств уже вышел на фармацевтический рынок", — отметил научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Константин Саватеев.

Областная газета Свердловской области

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Уральские ученые создали новый компонент для лечения поражения легких