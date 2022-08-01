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Общество
1 августа 2022, 13:21

Стартовало голосование за статус "Достояние Среднего Урала"

  Юлия Пастух
Герб Свердловской области

Голосование продлится до 1 октября. Фото: Галина Соловьева

Сегодня в Свердловской области стартовало открытое общественное голосование по выбору объектов для присвоения статуса "Достояние Среднего Урала". Оно продлится до 1 октября.

На этапе экспертного отбора были определены 15 объектов. В том числе Музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме, "Ирбитская ярмарка", Верхотурский кремль и другие, передает пресс-служба Общественной палаты региона.

Голосование пройдет в электронном формате. Отдать свой голос могут достигшие 18-летия жители Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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