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1 августа 2022, 15:00

Умер художник, расписавший Храм на Крови в Екатеринбурге

  Юлия Пастух
Икона

Николай Шушалыков скончался в возрасте 64 лет. Фото: Павел Ворожцов

30 июля в возрасте 64 лет скончался художник Николай Шушалыков, расписавший Храм на Крови и Патриаршее подворье в Екатеринбурге. Об этом "Областной газете" сообщили в Уральском отделении Союза художников России.

Напомним, Николай Шушалыков начал заниматься иконописью в 80-е годы. Он работал над росписью более двадцати храмов в России. Также его работа украшает монастырь Каракал на Афонском полуострове.

На Урале работы художника можно увидеть в храме во имя Святого преподобного Максима Исповедника в городе Краснотурьинске, церкви Святого мученика Иоанна Воина в поселке Новоберезовском.

Областная газета Свердловской области

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