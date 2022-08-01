Виктору Кокшарову исполнилось 58 лет

Сегодня у Виктора Кокшарова день рождения. Фото: Алексей Кунилов

1 августа ректору Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина Виктору Кокшарову исполняется 58 лет.

Его поздравляет ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин: "Уважаемый Виктор Анатольевич! Поздравляю Вас с днем рождения! Опытный руководитель, профессионал высокого класса — целеустремленный и ответственный, Вы заслужили авторитет и уважение коллег. Желаю Вам успехов, надежных единомышленников, взаимопонимания с молодежью, постоянного движения вперед, новых побед!"