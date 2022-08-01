20 свердловчан уехали под Тверь на поиск останков уральских воинов

Поисковые работы в Тверской области ведутся несколько недель. Фото: Олег Мартыненко

Первая группа из 20 свердловских поисковиков, в числе которых и школьники, отправилась в Тверскую область к месту гибели воинов 375-й уральской стрелковой дивизии.

Уральцы поехали на место бывшего села Максимовское, где ранее была обнаружена братская могила солдат и офицеров, погибших в Великую Отечественную войну в декабре 1941 года при защите территории от фашистов. Экспедиция включена в список, утвержденный Минобороны. В организации поездки по поручению главы региона задействованы министерство образования и молодежной политики Свердловской области и региональное отделение поискового движения России.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, на покупку необходимого оборудования для поисковых работ, а также на проезд, питание и проживание участников группы из областного бюджета выделены более 4 млн рублей. Также с решением оргвопросов уральцам помогают сотрудники комитета по делам молодежи Тверской области и местное поисковое движение.

По предварительным данным, в братской могиле могут находиться останки 109 свердловских воинов, призванных в 1941 году из Свердловска и военкоматов Артемовского, Байкаловского, Гаринского, Ирбитского, Нижнесергинского, Режевского, Ревдинского, Таборинского, Туринского, Шалинского районов.

В общей сложности экспедиция продлится до октября. Найденные останки планируют перезахоронить в селе Колталово Тверской области. Данные о бойцах будут обнародованы после их погребения и утверждения списка имен Тверским военным комиссариатом.

Ранее "Областная газета" сообщала, что экспедицию уральские поисковики сдвинули на несколько недель из-за паводка в Тверской области.