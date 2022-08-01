Запад присоединяют

План продления и расширения улицы Татищева. После реконструкции по ней можно будет выехать на берег Верх-Исетского пруда. Фото: Фёдор Серков

Екатеринбург получил из областного бюджета первый транш в 100 млн рублей на реализацию одного из ключевых проектов развития дорожно-транспортной сети – продление улицы Татищева от Красноуральской до Викулова, сообщил на минувшей неделе глава города Алексей ОРЛОВ. Средства пойдут на выкуп у собственников земельных участков, по которым пройдет дорога. Новый участок улицы Татищева свяжет центр уральской столицы с районом ВИЗ-Правобережный, где запланирована массовая застройка.

Первый пошел

ВИЗ-Правобережный – территория на западе Екатеринбурга площадью 600 гектаров в границах улиц Татищева – Юрия Исламова – Металлургов – набережной Верх-Исетского пруда. Пять лет, когда столица Урала претендовала на проведение международных выставок «ЭКСПО-2020» и «ЭКСПО-2025», она была зарезервирована правительством Свердловской области для строительства ЭКСПО-парка.

Позднее власти приняли решение построить там крупный жилой микрорайон. Согласно Генплану Екатеринбурга, на ВИЗе-Правобережном должны возвести 19 жилых домов высотой от 16 до 25 этажей, детские сады общей вместимостью 1100 мест и школы на 2 825 мест, торговые центры, медицинские учреждения, паркинги. Предусмотрена и реконструкция набережной пруда. В Генплане также фигурирует открытие в микрорайоне двух станций метро – «Янтарная» (между улицами Крауля и Татищева) и «Верх-Исетская» (между Татищева и Металлургов), и трамвайно-троллейбусного сообщения, а также запуск кольцевой электрички.

Строительные работы планировалось начать в 2019 году, но помешала пандемия. Сейчас к возведению первой из 19 новостроек приступила «Группа ЛСР». Компании на ВИЗе-Правобережном принадлежит участок площадью 14 гектаров, где она планирует построить 200 тысяч квадратных метров недвижимости.

– Сейчас идут монолитные работы по устройству цоколя высотки, с сентября рассчитываем начать этажи. Властям нужно решить две задачи: инженерные сети и дорога. Если это получится, ВИЗ-Правобережный будет самой удачной площадкой для строительства больших жилых районов и объектов гражданского назначения, – прокомментировал «ОГ» глава компании «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий.

Полмиллиарда на изъятие

Вопрос с инженерными сетями практически решен. На ВИЗе-Правобережном будет построен хозяйственно-бытовой коллектор глубокого залегания. Проект его уже готовится, работы начнутся в следующем году, сообщает пресс-служба мэрии. Новый коллектор будет отводить хозяйственно-бытовые стоки на Южную аэрационную станцию, дабы исключить дополнительную нагрузку на и без того перегруженные сети в центре Екатеринбурга. Глубина залегания труб составит 10–20 метров, чтобы сверху могли размещаться здания.

По предварительным данным, стоимость почти четырехкилометрового коллектора составит более миллиарда рублей, и это будут федеральные деньги. Как сообщает областной департамент информполитики, глава региона Евгений Куйвашев в прошлом году на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина договорился о бюджетном кредите на сумму 12 млрд рублей. Средства уже поступили, часть из них пойдет на строительство коллектора (точная цифра будет известна после госэкспертизы проекта).

С дорогой сложнее. Перед тем как достроить новый участок улицы Татищева, властям Екатеринбурга предстоит выкупить земельные участки и объекты недвижимости и перевести их на баланс муниципалитета.

– Потребуется переоформить права на девять участков общей площадью 15 тысяч квадратных метров и 83 объекта недвижимости. На выкуп предстоит направить 500 млн рублей, всем собственникам будет выплачена равноценная компенсация. Первые 100 млн рублей из областного бюджета уже выделены, для старта этого достаточно. Думаю, до конца года будут первые результаты. Эта работа даст серьезный толчок к освоению территории, – рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе инспекционной поездки в будущий район.

Как сообщили в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии, перечень участков и объектов недвижимости, подлежащих изъятию, уже сформирован. Под снос попали 12 зданий, в том числе шесть жилых двухэтажек, трехэтажный, пятиэтажный и девятиэтажный дома по улицам Татищева и Заводской, несколько нежилых строений и небольшой рынок. Интересная ситуация с пятиэтажкой на улице Заводской, 30: там планируется расселить 46 квартир – два подъезда из семи. Территориально они расположены ближе всех к будущей магистрали. Будут ли сносить дом целиком или только наполовину, пока не сообщается.

Всем собственникам направлены уведомления, администрация ведет с ними переговоры.

«Нормальная, широкая дорога в новый микрорайон нужна, и здесь приходится чем-то жертвовать. Да, у нас все под боком было – школа, больница, магазины, остановки транспорта. И жалко уезжать. Но на кону жизнь нескольких тысяч людей, которые заедут в дома на ­ВИЗе-Правобережном, и по-другому транспортную доступность не обеспечить», – отмечает жительница Заводской, 15 а, корпус 6, Марина Васильева.

Справка Согласно Генплану Екатеринбурга улица Татищева должна обеспечить связь ВИЗа-Правобережного с центром. Ее планируется продлить сначала от улицы Красноуральской до Викулова, затем от Викулова до Лоцмановых. Сейчас широкая проезжая часть в начале Татищева постепенно сужается до «бутылочного горлышка» – двухполосной односторонки. В ходе реконструкции дорогу расширят до шести полос – по три в обоих направлениях. Вдоль новой дороги оборудуют пешеходные и велосипедные дорожки, тротуары, полосы озеленения и места отдыха горожан.

Центр власти На ВИЗ-Правобережный может переехать правительство Свердловской области. Об этом в 2019 году на встрече с депутатами Госдумы РФ рассказывал губернатор Евгений Куйвашев. В январе этого года на пресс-конференции со СМИ глава региона подтвердил, что областные власти не собираются отказываться от этой идеи. Сейчас региональные министерства и ведомства размещаются в 27 зданиях, разбросанных по всему городу. Предполагается, что их выведут из государственной собственности и продадут с торгов, а вырученные средства пойдут на возведение единого правительственного комплекса. О сроках реализации проекта пока не сообщается.