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Общество
1 августа 2022, 17:14

С августа из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх запускают чартерные рейсы

  Валерия Белякова
самолет

В стоимость перевозки включены 10 кг багажа и 5 кг ручной клади на каждого человека. Фото: Евгений Скачков

Перевозки пассажиров из уральской столицы к Красному морю будет обслуживать египетская авиакомпания AlMasriya. Перелеты начнут осуществлять с 11 августа.

По данным российской ассоциации туроператоров, из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх воздушные суда AlMasriya будут летать два раза в неделю. Вылет из Кольцово запланирован на 16:35, прибытие в аэропорт Египта в 19:35. Перевозки будут осуществляться до 23 октября.

Ранее авиакомпания iFly запустила рейсы из Екатеринбурга в Хургаду после 4 месяцев простоя. 

Областная газета Свердловской области

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