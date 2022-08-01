С августа из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх запускают чартерные рейсы

В стоимость перевозки включены 10 кг багажа и 5 кг ручной клади на каждого человека. Фото: Евгений Скачков

Перевозки пассажиров из уральской столицы к Красному морю будет обслуживать египетская авиакомпания AlMasriya. Перелеты начнут осуществлять с 11 августа.

По данным российской ассоциации туроператоров, из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх воздушные суда AlMasriya будут летать два раза в неделю. Вылет из Кольцово запланирован на 16:35, прибытие в аэропорт Египта в 19:35. Перевозки будут осуществляться до 23 октября.

Ранее авиакомпания iFly запустила рейсы из Екатеринбурга в Хургаду после 4 месяцев простоя.