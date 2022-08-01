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Общество
1 августа 2022, 18:49

Свердловчане стали чаще жаловаться медикам на ожоги от ядовитых растений

  Валерия Белякова
борщевик

После контакта с борщевиком необходимо промыть кожу проточной водой и закрыть место ожога от попадания солнечных лучей. Фото: Алексей Кунилов

Рост числа обращений зафиксировали дерматологи из екатеринбургской клинической больницы № 14. По данным врачей, за неделю к ним поступили 12 пациентов с высыпаниями на коже. Большая часть — дачники и садоводы.

"Пациенты обращаются за помощью с зудом, жжением, болезненностью, покраснением на коже, пузырями", — рассказала заведующая дерматовенерологическим отделением ГКБ № 14 Наталия Могучева.

К опасным растениям, которые могут встретиться в лесу и на дачном участке, врачи относят борщевик, лютик, молочай, осоку. Риск получить неприятные последствия существует и при взаимодействии с лекарственными травами, такими как арника и примула.

После контакта с борщевиком необходимо промыть кожу проточной водой и закрыть место ожога от попадания солнечных лучей, а также обратиться к врачу-дерматологу.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что своевременной ликвидацией ядовитых растений должны заниматься собственники участков. За этим следят инспекторы земельного надзора регионального Управления Росреестра. В прошлом месяце они вынесли 20 предостережений собственникам земель.

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Областная газета Свердловской области

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