Свердловские власти проверили условия размещения прибывших в Нижний Тагил жителей ЛНР и ДНР

В пункте находятся более 40 человек. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков посетил сегодня один из пунктов временного размещения для жителей ЛНР и ДНР, расположенный в Нижнем Тагиле.

В настоящее время в регионе находятся более 1 600 человек, которые прибыли из Донецкой, Луганской народных республик и некоторых территорий Украины. Основная часть людей остановилась у знакомых и родственников, передает департамент информполитики Свердловской области.

Около 400 человек находятся в пунктах временного размещения — в регионе их три. Один расположен в Нижнем Тагиле. Там остановились чуть более 40 человек. Их обеспечивают всем необходимым. Приезжие живут в двух-, трех- и четырехместных комнатах. На территории имеются спортивная и детская площадки, множество зон отдыха.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Людям нужно психологически отдохнуть. С ними работает взрослый и детский психолог. Им нужно прийти в себя. И здесь созданы для этого все условия", — отметил руководитель пункта временного размещения Дмитрий Камешков.

По словам Павла Крекова, прибывающих обследуют медики, определяют по иммунному статусу наличие поставленных прививок. "Люди приезжают из разных районов, где-то медицинская помощь не была налажена вообще", — пояснил он.

Основной задачей для людей на ближайшее время является определение миграционного статуса и дальнейшее оформление гражданства, после чего — трудоустройство. 4 человека уже нашли работу. Также одним из первостепенных вопросов стало устройство детей в школы и детские сады. В этом помогают специалисты министерства образования региона.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Мы приехали сюда, чтобы начать жизнь с нуля. У нас были свои дома, свои жизни, своя теплая одежда. Теперь — нет. Сейчас мы в процессе оформления документов. Все это делается слаженно, все хорошо организовано", — поделилась одна из вынужденных переселенцев Лариса.

Жителей из ЛНР и ДНР также привлекают к культурной жизни муниципалитета. Например, в ближайшие дни дети примут участие в мероприятиях, посвященных 300-летию Нижнего Тагила.

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