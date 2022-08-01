Жизнь с нуля

По словам замгубернатора Павла Крекова, основной вопрос, который стоит перед людьми, – определение их миграционного статуса и дальнейшее оформление гражданства, далее – трудоустройство. Фото: Павел Ворожцов

Пункт временного размещения, расположенный на базе отдыха в Нижнем Тагиле, вчера посетили заместитель губернатора Свердловской области Павел КРЕКОВ и глава города Владислав ПИНАЕВ. Они выяснили, какая помощь в первую очередь необходима прибывшим, и оценили условия их проживания

На базе отдыха – звенящая тишина. В беседках, где обычно сидят шумные компании отдыхающих, сейчас сушится белье. Прибывшие из ДНР и ЛНР сидят небольшими группками и негромко переговариваются между собой.

Пенсионерка Елена Александровна (имя изменено по просьбе героини) приехала из небольшого городка Авдеевка Донецкой области. Женщина перебралась на Урал две недели назад вместе с сыном, невесткой и двумя внуками. Рассказывает, путь был неблизкий – через Днепропетровск, Крым и только потом – в Свердловскую область.

Для находящихся в пункте временного размещения организовано трехразовое питание, проживающие обеспечены средствами гигиены и теплой одеждой, отметил руководитель пункта временного размещения Дмитрий Камешков:

– Этим людям нужно психологически отдохнуть. С ними работают взрослый и детский психологи. Им нужно прийти в себя. И здесь созданы для этого все условия. Мы отрабатываем вопросы со всеми службами – миграционной, медицинской, социальной, пенсионной. Также возник вопрос о переводе документов с украинского языка на русский и по нотариальному оформлению. Для них эта процедура будет бесплатной, однако займет длительное время, постараемся ускорить процесс.

Помощь жителям ЛНР и ДНР, прибывшим в Свердловскую область, – один из приоритетов работы правительства, говорит заместитель губернатора Павел Креков. Он прежде всего уточнил, своевременно ли прибывшим оказывается медицинская помощь:

– Всех обследуют медики, определяется их иммунный статус – какие прививки делались, какие нет. Люди прибывают из разных районов, и где-то медицинская помощь не была налажена вообще. Наша главная задача – трудоустроить людей, отправить детей в школы, одеть их. Над этим уже работает муниципалитет совместно с волонтерскими центрами. Проводится большая и серьезная работа. Люди находятся в тяжелой ситуации, я уверен, что мы сможем и должны им помочь.

Сейчас, по словам Павла Крекова, в Свердловской области находятся более 1600 человек, которые прибыли с территории Донецкой, Луганской Народных Республик и некоторых территорий Украины. Основная часть людей приехала к знакомым, друзьям и родственникам. Около 400 человек находятся в пунктах временного размещения. Всего таких пунктов в регионе три.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с каждым человеком, прибывшим в регион, ведется индивидуальная работа, в которую включены все министерства и ведомства.

В пункте временного размещения в Нижнем Тагиле находятся чуть больше 40 человек. База принадлежит «Уралвагонзаводу». Предприятие взяло на себя обеспечение проживающих, предоставляет транспорт для выезда в город: база находится в лесопарковой зоне. Люди живут в двух, трех и четырехместных комнатах. На территории – спортивная, детская площадки и другие зоны отдыха.

Тут же две девочки играют в волейбол. Одна из Херсонской области, другая из-под Донецка – село Малая Каховка. Пока лето, они могут отдохнуть и не думать о проблемах, а в сентябре – пойдут в школу.

– Со своей стороны мы готовы обеспечить всех детскими садами, устроить детей в школу и организовать доставку до места учебы. Также взаимодействуем с предпринимателями и потенциальными работодателями, чтобы решить вопросы с трудоустройством, – заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Мы приехали сюда, чтобы начать жизнь с нуля. У нас были свои дома, свои жизни, своя теплая одежда. Теперь – нет. Сейчас мы в процессе оформления документов. Все это делается слаженно, все хорошо организовано», – рассказывает женщина, которая представилась Ларисой.

По словам замгубернатора, основной вопрос, который стоит перед людьми, – определение их миграционного статуса и дальнейшее оформление гражданства, далее – трудоустройство. 23 человека, проживающих в нижнетагильском пункте временного размещения, заявили о своем желании найти работу. Четверо из них уже трудоустроены. Другие на следующей неделе идут в центр занятости, чтобы познакомиться с актуальными вакансиями.

Специалисты обещают трудоустроить также двух подростков. Помогут и тем, кто в силу возраста не планирует работать. По возможности им предоставят места в социальных учреждениях.

Кроме того, в ближайшие дни дети побывают на праздничных торжествах, посвященных 300-летию Нижнего Тагила.

Отметим, в регионе работает «горячая линия»: любые вопросы можно задать, позвонив на номер «122». К работе также подключаются минздрав, минобразования и департамент по труду и занятости.

В беседках, которые в обычное время используют для отдыха, приехавшие с Донбасса сушат белье. Фото: Павел Ворожцов