"Мисс Екатеринбург — 2022" выберут 18 августа

Тема этого года — "Время не властно". Фото: Галина Соловьева

Стала известна дата финала конкурса "Мисс Екатеринбург — 2022". Победительницу определят в преддверии Дня города — 18 августа.

Мероприятие состоится после двухлетнего перерыва. За корону поборются 12 красавиц от 18 до 25 лет. Выбор юбилейной "Мисс Екатеринбург" доверили клубу королев (победительницы прошлых лет).

"Финальное шоу пройдет 18 августа на сцене театра "Венециано", тема этого года — "Время не властно". 12 финалисток покажут, чему научились за полтора месяца подготовки конкурса", — рассказали организаторы.

Также уточняется, что коронует мисс Екатеринбург глава города Алексей Орлов.

Напомним, в 2021 году главной красавицей столицы Урала стала 19-летняя Виолетта Сараева, в 2020 году — Злата Помурзина. В 2019 году титул получила Виктория Вершинина, а в 2018 году — Арина Верина.

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