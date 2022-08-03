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Общество
3 августа 2022, 10:00

США призвали Россию принять "серьезное" предложение по обмену заключенными

  Валерия Белякова
Бриттни Грайнер

США предлагает обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута. Фото: пресс-служба БК "УГМК"

Власти США призывают Россию заключить сделку по обмену заключенными, при этом детали предложения представители Белого дома не готовы обсуждать в публичном пространстве. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы сделали серьезное предложение. <...> Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне. Мы уверены, что можем подкрепить слова делом", — приводит ТАСС слова Кирби. 

Предложение было озвучено в контексте ареста бывшей баскетболистки "УГМК" Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков и ранее осужденного в России за шпионаж на 16 лет американца Пола Уилана. За них Белый дом готов отдать россиянина Виктора Бута, который был арестован в 2008 году в Таиланде спецслужбами США. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора "с целью убийства граждан США" и материальной поддержке терроризма.

В ответ российская сторона призвала американцев к диалогу в режиме "тихой дипломатии". 

Напомним, накануне в Химкинском городском суде Московской области состоялось очередное заседание по делу Бриттни Грайнер. Были заслушаны свидетельские показания. А сама спортсменка призналась, что привезла марихуану в Россию не специально. 

Областная газета Свердловской области

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