Свердловские приставы за полгода взыскали с должников 13 млрд рублей

С начала 2022 года на исполнении свердловских приставов находилось 3 миллиона производств. Фото: Алексей Кунилов

С начала 2022 года в региональном главке судебных приставов находилось более 3 миллионов исполнительных производств, в пользу уральцев взыскано 13 миллиардов рублей.

В госбюджет приставы перечислили 3,5 миллиарда рублей, 475 миллионов — в федеральный в качестве исполнительского сбора. Жители Среднего Урала получили 170 миллионов рублей, которые им задолжали работодатели. 950 млн поступило на счета коммунальных служб. По штрафам ГИБДД взыскано почти 300 миллионов рублей. Выезд за границу ограничили для 500 тысяч должников. 340 тысяч постановлений вынесено на запрет регистрационных действий транспортных средств, еще 806 тысяч — в отношении недвижимого имущества, сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области, подводя итоги работы ведомства за полгода.

Напомним, узнать о задолженности можно через портал Госуслуг и цифровые сервисы на сайте ФССП.

Ранее судебные приставы из Екатеринбурга нашли должницу по отзывам клиентов, изъяв у нее автомобиль.