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Общество
3 августа 2022, 15:00

Екатеринбургские депутаты одобрили ликвидацию горизбиркома

  Валерия Белякова
Администрация Екатеринбурга

Избирательную комиссию Екатеринбурга ликвидируют в соответствии с федеральным законодательством. Фото: Павел Ворожцов

На заседании комиссии по местному самоуправлению городские парламентарии проголосовали за внесение поправок в устав Екатеринбурга. Упразднением муниципального горизбиркома депутаты занимаются в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

"В избирательное законодательство на федеральном уровне были внесены поправки, упраздняющие избирательные комиссии муниципальных образований. Не позднее 1 января 2023 года органам местного самоуправления необходимо принять правовые акты, связанные с прекращением полномочий избирательных комиссий муниципальных образований", — сообщила на заседании председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Ира Овчинникова.

Отметим, полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления с 1 мая 2022 года возложены на Ленинскую районную комиссию решением свердловского избиркома. Депутатам на очередном заседании гордумы предстоит принять решение об упразднении муниципальной избирательной комиссии.

Также решается вопрос с трудоустройством сотрудников. По данным председателя городской избирательной комиссии Вадима Антошина, для 99% коллег работа уже найдена, какая именно и где — он не уточнил.

Областная газета Свердловской области

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