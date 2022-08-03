В Екатеринбурге июль-2022 стал самым сухим за весь период метеонаблюдений

Свердловчан ждет теплый август. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге минувший июль стал самым сухим за весь период метеонаблюдений. Количество осадков составило 12 мм (13% месячной нормы). Предыдущий рекорд 20,2 мм принадлежал этому месяцу в 1889 и 1989 году.

Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. Она также отметила, что осадков до середины августа будет немного. Дождь вероятен в конце первой десятидневки.

"В первой половине августа погода ожидается летней, преобладающая температура воздуха ночью +9...+14 °С, днем +23...+28 °С", — сказала синоптик, добавив, что к концу месяца температура воздуха может снизиться на 5–6 градусов, возможны первые заморозки.