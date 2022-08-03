Темы дня

Общество
3 августа 2022, 21:00

В Свердловской области лучшие педагоги и воспитатели получат "губернаторские" премии

  Валерия Белякова
Воспитатель за работой

Лучшие учителя и воспитатели получат денежные премии. Фото: департамент информполитики Свердловской области

По 300 тысяч рублей вручат победителям региональных этапов всероссийских конкурсов "Учитель года России" и "Воспитатель года России". По 200 и 100 тысяч получат педагоги, занявшие вторые и третьи места на данных состязаниях. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Лучшим учителем в Свердловской области в этом году стала преподаватель русского языка и литературы березовской школы № 33 Ольга Грехова. Она уже 9 лет работает в школе, которую сама окончила. Звание лучшего воспитателя завоевала педагог-психолог детского сада комбинированного вида "Страна чудес" из Новоуральска Елизавета Васильева, учитель в третьем поколении. Они будут представлять Свердловскую область в финале конкурсов, сообщает департамент информполитики региона.

Свердловские педагоги активно участвуют в конкурсах, где определяют лучших в профессии. В этом году за почетные звания в регионе состязались 63 учителя и 109 воспитателей из Новоуральска, Ирбита, Полевского, Нижнего Тагила, Тавды, Камышлова и других населенных пунктов.

Участникам нужно было продемонстрировать нестандартные навыки и подходы, которые они применяют на практике в образовательной деятельности. Учителя проводили уроки для незнакомых классов. Педагоги должны были заинтересовать детей и доступно объяснить материал.

Сделать это удалось учителю литературы Ольге Греховой — финалистке конкурса "Женский облик в науке". Педагог является автором публикаций в научных изданиях, а ее ученики — участниками различных олимпиад.

Победитель среди воспитателей Елизавета Васильева главным в своей профессии считает сохранение психологического здоровья детей. В профессию женщина пришла благодаря своим бабушке, маме и сестре, которые также трудились в системе дошкольного образования.

Победители региональных этапов поедут на всероссийские финалы. Среди учителей заключительный конкурс пройдет 20 сентября в Тюмени. Среди воспитателей — 26 сентября в Ярославле.

Напомним, ранее в на Среднем Урале было утверждено звание "Заслуженного учителя Свердловской области". 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.08.2022, 21:30 / Общество
Опубликована программа празднования Дня города в Екатеринбурге
04.08.2022, 20:44 / Общество
На Среднем Урале взяли курс на развитие малого и среднего бизнеса
04.08.2022, 19:51 / Общество
В одном из свердловских городов ожидаются перебои в вещании радио и ТВ
04.08.2022, 19:00 / Общество
Уральские аграрии получат дополнительную финансовую поддержку
04.08.2022, 18:17 / Экономика
Свердловские производители импортозамещающей продукции получат льготные земли