В Свердловской области лучшие педагоги и воспитатели получат "губернаторские" премии

Лучшие учителя и воспитатели получат денежные премии. Фото: департамент информполитики Свердловской области

По 300 тысяч рублей вручат победителям региональных этапов всероссийских конкурсов "Учитель года России" и "Воспитатель года России". По 200 и 100 тысяч получат педагоги, занявшие вторые и третьи места на данных состязаниях. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Лучшим учителем в Свердловской области в этом году стала преподаватель русского языка и литературы березовской школы № 33 Ольга Грехова. Она уже 9 лет работает в школе, которую сама окончила. Звание лучшего воспитателя завоевала педагог-психолог детского сада комбинированного вида "Страна чудес" из Новоуральска Елизавета Васильева, учитель в третьем поколении. Они будут представлять Свердловскую область в финале конкурсов, сообщает департамент информполитики региона.

Свердловские педагоги активно участвуют в конкурсах, где определяют лучших в профессии. В этом году за почетные звания в регионе состязались 63 учителя и 109 воспитателей из Новоуральска, Ирбита, Полевского, Нижнего Тагила, Тавды, Камышлова и других населенных пунктов.

Участникам нужно было продемонстрировать нестандартные навыки и подходы, которые они применяют на практике в образовательной деятельности. Учителя проводили уроки для незнакомых классов. Педагоги должны были заинтересовать детей и доступно объяснить материал.

Сделать это удалось учителю литературы Ольге Греховой — финалистке конкурса "Женский облик в науке". Педагог является автором публикаций в научных изданиях, а ее ученики — участниками различных олимпиад.

Победитель среди воспитателей Елизавета Васильева главным в своей профессии считает сохранение психологического здоровья детей. В профессию женщина пришла благодаря своим бабушке, маме и сестре, которые также трудились в системе дошкольного образования.

Победители региональных этапов поедут на всероссийские финалы. Среди учителей заключительный конкурс пройдет 20 сентября в Тюмени. Среди воспитателей — 26 сентября в Ярославле.

Напомним, ранее в на Среднем Урале было утверждено звание "Заслуженного учителя Свердловской области".