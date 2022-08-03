В Нижнем Тагиле мошенники запугали пенсионерку уголовным делом

Пенсионерка отдала мошенникам около 5 миллионов рублей. Фото: Галина Соловьева

Злоумышленники звонили пожилой женщине под видом полицейских и банковских работников, уверяя, что она является подследственной по уголовному делу. Для решения "проблемы" мошенники требовали от пенсионерки перечислить деньги на специальные безопасные счета.

В общей сложности жительница Нижнего Тагила отдала преступникам 2 миллиона рублей личных сбережений и еще около 3 миллионов из кредитных средств. Мошенники держали пенсионерку под контролем на протяжении 10 дней, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Чтобы добиться такого результата, криминальные личности рассказали бабушке по телефону жутко страшную историю, суть которой сводилась к тому, что она якобы является подследственной по уголовному делу, возбужденному по статье "Мошенничество". Ей звонили под видом банковского работника Бочаровой, представлялись полицейским по фамилии Кочетов. Это продолжалось до тех пор, пока пенсионерка сама не позвонила в уголовный розыск и не поинтересовалась, как продвигается расследование по ее делу", — рассказал полковник Горелых.

На помощь женщине пришли полицейские. Наряд ОВД приехал в гости к пенсионерке и пояснил пострадавшей, что она стала жертвой мошенников. Ей вручили памятку и рассказали, что с неизвестными людьми по телефону общаться не нужно, лучше лишний раз лично позвонить в банк, уточнив состояние счетов. Однако это не помогло, злоумышленники обманули пенсионерку. Сейчас их разыскивают.

В полиции Нижнего Тагила отмечают рост подобных преступлений на 30% по сравнению с 2021 годом. С начала 2022-го стражами порядка было зафиксировано 273 факта обмана граждан, из них 197 совершены с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.

Напомним, ранее в Екатеринбурге полицейские задержали молодого курьера, который вымогал деньги у пожилых людей по схеме "родственник попал в ДТП".