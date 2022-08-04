Свердловские росгвардейцы: 10 лет на страже безопасности объектов ТЭК

Инспектор Росгвардии с энергетиками на теплоэлектростанции. Фото: Алексей Арехов

4 августа отделу госконтроля Управления Росгвардии по Свердловской области исполняется 10 лет. Его сотрудники осуществляют контроль за топливно-энергетическим комплексом (ТЭК), который является стратегически важным сектором экономики.

На территории области располагается более 200 подконтрольных объектов. При этом значительная часть — в сложных географических условиях приполярного Урала, далеко от населенных пунктов. Проверочные мероприятия занимают не одну неделю. В связи с этим более 240 календарных дней в году росгвардейцы находятся в служебных командировках, отмечают в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Сотрудники отдела госконтроля проводят оценку соблюдения субъектами ТЭК обязательных требований. К нарушителям применяют меры административного воздействия — вводят штрафные санкции, выдают предписания об устранении нарушений.

Только за 2022 год выявлено 159 нарушений, выдано порядка 10 предписаний об их устранении, субъектами ТЭК, их допустившими, оплачено более 350 тысяч рублей штрафов.

Состав кейса инспектора: аппаратура определения координат, люксометр, штангенциркуль, фотоаппарат, лазерный дальмометр, просмотровая лупа, фонарь. Фото: Алексей Арехов

Добавим, к объектам ТЭК относятся предприятия энергетики, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, сланцевой и торфяной промышленности, а также нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и газоснабжения.