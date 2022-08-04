Темы дня

Общество
4 августа 2022, 12:25

Под Красноуральском поймали бригаду "черных лесорубов"

рубка леса

"Черные лесорубы" спилили большое количество сосен, берез, осин и елей. Фото: представлено Валерием Горелых

Свердловские полицейские пресекли незаконную деятельность бригады "черных лесорубов". Они успели спилить 3 762 дерева под Красноуральском — ущерб оценивается в 69 млн рублей.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в организации незаконной вырубки подозревается местный житель 1970 года рождения. В ходе допроса мужчина рассказал, что изначально у него было официальное разрешение на работы.

"Однако, когда он окончил вырубку в разрешенном секторе, решил расширить границы своей делянки и вместе с бригадой наемных рабочих незаконно спилил деревья в соседних выделах. Древесину перепродавал на пилораму, а добытые таким образом средства тратил на личные нужды", — отметил полковник Горелых.

По факту незаконной рубки леса, совершенной в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ), возбуждено и расследуется уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Время до суда подозреваемый проведет под подпиской о невыезде.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.08.2022, 21:30 / Общество
Опубликована программа празднования Дня города в Екатеринбурге
04.08.2022, 20:44 / Общество
На Среднем Урале взяли курс на развитие малого и среднего бизнеса
04.08.2022, 19:51 / Общество
В одном из свердловских городов ожидаются перебои в вещании радио и ТВ
04.08.2022, 19:00 / Общество
Уральские аграрии получат дополнительную финансовую поддержку
04.08.2022, 18:17 / Экономика
Свердловские производители импортозамещающей продукции получат льготные земли