Темы дня

Общество
4 августа 2022, 13:07

VPN-сервисы в РФ предложили маркировать  цензом "18+"

  Юлия Пастух
Человек за компьютером

Вопрос будет рассматривать Роскомнадзор. Фото: Павел Ворожцов

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву предложение маркировать знаком "18+" VPN-сервисы в России.

По словам автора инициативы, несмотря на то, что Роскомнадзор постоянно блокирует такие сервисы, сама технология, лежащая в основе программ, не позволяет установить полноценный контроль за их распространением. Помимо доступа к заблокированным соцсетям, с их помощью можно посещать сайты с деструктивным контентом, особенно опасным для детей и подростков.

Также предлагается обязать разработчиков VPN-сервисов информировать российских пользователей о потенциальной возможности передачи их данных третьей стороне.

"Это позволит существенно снизить риски утечки персональных данных россиян в Сеть, повысить уровень информационной грамотности и гигиены среди пользователей", — сообщил Станислав Кудж "Известиям".

Вопрос о маркировке сервисов будет рассматривать Роскомнадзор.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.08.2022, 21:30 / Общество
Опубликована программа празднования Дня города в Екатеринбурге
04.08.2022, 20:44 / Общество
На Среднем Урале взяли курс на развитие малого и среднего бизнеса
04.08.2022, 19:51 / Общество
В одном из свердловских городов ожидаются перебои в вещании радио и ТВ
04.08.2022, 19:00 / Общество
Уральские аграрии получат дополнительную финансовую поддержку
04.08.2022, 18:17 / Экономика
Свердловские производители импортозамещающей продукции получат льготные земли