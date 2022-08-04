VPN-сервисы в РФ предложили маркировать  цензом "18+"

Вопрос будет рассматривать Роскомнадзор. Фото: Павел Ворожцов

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву предложение маркировать знаком "18+" VPN-сервисы в России.

По словам автора инициативы, несмотря на то, что Роскомнадзор постоянно блокирует такие сервисы, сама технология, лежащая в основе программ, не позволяет установить полноценный контроль за их распространением. Помимо доступа к заблокированным соцсетям, с их помощью можно посещать сайты с деструктивным контентом, особенно опасным для детей и подростков.

Также предлагается обязать разработчиков VPN-сервисов информировать российских пользователей о потенциальной возможности передачи их данных третьей стороне.

"Это позволит существенно снизить риски утечки персональных данных россиян в Сеть, повысить уровень информационной грамотности и гигиены среди пользователей", — сообщил Станислав Кудж "Известиям".

Вопрос о маркировке сервисов будет рассматривать Роскомнадзор.