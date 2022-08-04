Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для военнослужащих, участвовавших в спецоперации

Закон вступает в силу 4 августа 2022 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветерана боевых действий сотрудников ФСБ, которые участвовали в специальной военной операции на государственной границе РФ и Украины.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Статус ветерана будут присваивать военнослужащим федеральной службы безопасности, в том числе уволенным в запас, которые выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации на госгранице и в зонах, прилегающих к районам проведения спецоперации, на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.

Также законом предусмотрено наделение статусом ветерана и инвалида военнослужащих ФСБ, которые получили ранения, контузии, увечья или заболевания на российско-украинской границе и приграничных территориях, которые примыкают к зоне СВО.

Закон вступает в силу с 4 августа 2022 года.