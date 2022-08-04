Свердловские самозанятые смогут бесплатно участвовать в ярмарках

Самозанятые примут участие в ярмарках в Сысерти и Ирбите. Фото: Александр Исаков

В ближайшее время в Свердловской области пройдут две ярмарки с участием самозанятых мастеров. Им бесплатно предоставят оборудованные торговые места.

"Ярмарки — очень популярный среди мастеров формат продаж. Мы регулярно их организуем в торговых центрах Екатеринбурга, а также выступаем соорганизаторами в других городах. В этом году при содействии фонда в различных ярмарках участие приняли около 50 свердловских самозанятых, еще столько же планируется до конца года", — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По данным департамента информполитики региона, 6 августа в рамках Дня города в Сысерти состоится ярмарка-фестиваль "Сысертское раздолье". На прилавках можно будет найти авторские шоколад, пряники, лоскутные одеяла, посуду, текстильные игрушки, одежду и декор для интерьера. 12 августа самозанятые представят свою продукцию — изделия из дерева и камня, шопперы и другие аксессуары — на Ирбитской ярмарке.

Подробнее о поддержке самозанятых на Среднем Урале и тонкостях налогового режима читайте тут.