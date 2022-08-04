Темы дня

Общество
4 августа 2022, 14:00

Свердловские самозанятые смогут бесплатно участвовать в ярмарках

продажа игрушек

Самозанятые примут участие в ярмарках в Сысерти и Ирбите. Фото: Александр Исаков

В ближайшее время в Свердловской области пройдут две ярмарки с участием самозанятых мастеров. Им бесплатно предоставят оборудованные торговые места.

"Ярмарки — очень популярный среди мастеров формат продаж. Мы регулярно их организуем в торговых центрах Екатеринбурга, а также выступаем соорганизаторами в других городах. В этом году при содействии фонда в различных ярмарках участие приняли около 50 свердловских самозанятых, еще столько же планируется до конца года", — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По данным департамента информполитики региона, 6 августа в рамках Дня города в Сысерти состоится ярмарка-фестиваль "Сысертское раздолье". На прилавках можно будет найти авторские шоколад, пряники, лоскутные одеяла, посуду, текстильные игрушки, одежду и декор для интерьера. 12 августа самозанятые представят свою продукцию — изделия из дерева и камня, шопперы и другие аксессуары — на Ирбитской ярмарке.

Подробнее о поддержке самозанятых на Среднем Урале и тонкостях налогового режима читайте тут.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.08.2022, 21:30 / Общество
Опубликована программа празднования Дня города в Екатеринбурге
04.08.2022, 20:44 / Общество
На Среднем Урале взяли курс на развитие малого и среднего бизнеса
04.08.2022, 19:51 / Общество
В одном из свердловских городов ожидаются перебои в вещании радио и ТВ
04.08.2022, 19:00 / Общество
Уральские аграрии получат дополнительную финансовую поддержку
04.08.2022, 18:17 / Экономика
Свердловские производители импортозамещающей продукции получат льготные земли