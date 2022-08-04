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4 августа 2022, 21:30

Опубликована программа празднования Дня города в Екатеринбурге

праздник в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга будет закрыто движение транспорта. Горожане смогут свободно гулять по улицам. Фото: Владимир Мартьянов

20 августа Екатеринбург отпразднует День города. Для местных жителей и гостей уральской столицы подготовлена обширная развлекательная программа.

При этом мероприятия, посвященные празднику, стартуют уже в ближайшую субботу, 6 августа. Речь идет про два велозаезда. Еще одно спортивное событие – легкоатлетический марафон "Европа – Азия" – запланировано на 7 число. До Дня города также пройдут различные фестивали, Кубок России по парусному спорту, конкурс "Мисс Екатеринбург" и многое другое.

На 20 августа запланирована следующая программа:

Ознакомиться со списком улиц, которые будут перекрыты в период праздника, можно тут.

Напомним, ранее "Областная газета" публиковала программу празднования 300-летия Нижнего Тагила. Юбилей будут отмечать три дня. На праздник ждут помощника президента России Владимира Мединского.

Областная газета Свердловской области

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