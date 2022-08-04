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Общество
4 августа 2022, 16:00

Свердловский губернатор распределил более 600 млн рублей на ускорение строительства детсадов и школ

строительство школ

Школа в Березовском откроется уже в этом году. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня на заседании свердловского правительства было принято решение об увеличении субсидии муниципалитетам. Дополнительные средства пойдут на ускорение строительства школ, детских садов, домов культуры и спортивных объектов. Соответствующий документ подписал губернатор Свердловской области.

В том числе 480 млн рублей будет направлено на строительство образовательного центра на ул. Савкова в Екатеринбурге, школ в Березовском, Красноуфимске, Серове, в селе Нижнеиргинское Красноуфимского ГО. А также на завершение возведения учебного заведения в поселке Билимбай.

Кроме того, деньги пойдут на строительство детского сада на 250 мест в Мичуринском по ул. Ручейной. Каменск-Уральский получит 80 млн рублей на строительство Центра культурного развития и 63 млн рублей на Центр развития бокса, отмечают в департаменте информполитики региона.

За последние 10 лет в Свердловской области построено 306 соцобъектов, в том числе 176 детских садов, 27 школ.

Ранее "Областная газета" писала, что Средний Урал получил на строительство школ еще 2,2 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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